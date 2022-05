O exército da Ucrânia denunciou nesta quarta-feira que as tropas russas bombardearam uma escola em Avdiivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e o uso de munições com fósforo branco no ataque.

A informação foi divulgada pelo chefe da Administração Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, através do Telegram, segundo aponta a agência ucraniana de notícias "Ukrinform".