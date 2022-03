As Forças de Operação Conjunta da Ucrânia denunciaram que as tropas russas impediram nesta terça-feira a evacuação da população civil da cidade portuária de Mariupol, no sudeste do país, por onde trafegavam diversos ônibus e caminhões com ajuda humanitária.

"Para evacuar os civis de Mariupol ao longo de uma só rota, os defensores da cidade tomaram uma série de medidas: livrar as estradas de minas, retirar valas, etc.", indicou o comando, por meio de postagem no Facebook.