A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, anunciou nesta terça-feira que o governo do país negociou com a Rússia a criação de três corredores humanitários, que serão utilizados para evacuar civis de áreas sob ataque.

A primeira dessas rotas permitirá a saída e habitantes da cidade portuária de Mariupol, no sudeste ucraniano, passará pelo município ocupado de Berdyansk, e os levará até Zaporizhzhia, no norte, que está sob controle do governo de Kiev.