O presidete da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (C), entrega um reconhecimento a um militar ferido nesta segunda-feira, em Kiev. EFE/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

A quarta rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia, feitas por videoconferência, para buscar um acordo de paz, foi iniciada nesta segunda-feira, segundo afirmou Mikhail Podoliak, assessor da chefia de gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"As partes estão expressando ativamente suas posições, que já foram deixadas claras. A comunicação é difícil, mas continua", afirmou o representante de Kiev, que está no encontro, por meio de postagem no Twitter.