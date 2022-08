O exército da Ucrânia informou nesta segunda-feira que lançou uma ofensiva em "muitas frentes" no sul do país e que conseguiu romper uma primeira linha de defesa das tropas russas na região de Kherson.

"As forças armadas da Ucrânia lançou ações ofensivas em muitas frentes do sul", afirmou Nataliya Humenyuk, chefe do centro de imprensa da coordenação conjunta das forças de defesa da região ucraniana, conforme publicou o jornal local "Ukrainska Pravda".