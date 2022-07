O ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, anunciou nesta segunda-feira que seu governo espera que as exportações de cereais por via marítima, bloqueadas devido à guerra, sejam retomadas esta semana.

A saída de navios dos portos ucranianos do Mar Negro ocorrerá no âmbito do acordo assinado em 22 de julho em Istambul, destacou o ministro durante um pronunciamento em Kieb, citado pela agência “Interfax”.