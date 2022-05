Um conselheiro da presidência da Ucrânia confirmou nesta terça-feira que as conversas de paz com a Rússia estão "em espera" porque, segundo ele, Moscou está relutante em aceitar que as condições que estavam em vigor no início da guerra mudaram substancialmente.

O conselheiro em questão, Mikhail Podolyak, disse que o governo russo não entende "os processos que estão acontecendo no mundo neste momento" em relação à invasão e que a guerra não está mais prosseguindo "com base nas normas, planos e objetivos do Kremlin".