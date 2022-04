O exército da Rússia lançou nas últimas 24 horas um total de 54 ataques contra a cidade de Kharkiv e seu entorno, na região leste da Ucrânia, em ações que deixaram, ao menos, seis mortos e oito feridos, conforme divulgou nesta terça-feira as Forças Armadas de Kiev.

"Durante o último dia, os invasores lançaram 54 ataques com vários tipos de armas de longo alcance: artilharia, morteiro, canhões de tanques, lança-foguetes do tipo MLRS", indicou o chefe da Administração Militar de Kharkiv, Oleh Synyehubov, por meio do Telegram.