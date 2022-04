O Exército da Rússia realizou mais de 50 bombardeios sobre a sitiada Mariupol, no sul da Ucrânia, inclusive, com o uso de "grande quantidade de bombas de fósforo", conforme denunciou nesta quinta-feira o Batalhão de Azov, que integra as forças de Kiev e resiste na cidade portuária.

Cerca de 500 integrantes desse regimento, de cunho nacionalista, estão cercados, com aproximadamente 1.000 civis, nas instalações da siderúrgica de Azovstal, o único ponto de Mariupol que não foi tomado pelas tropas de Moscou.