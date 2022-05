O chefe de gabinete da Presidência da Ucrânia, Andriy Yermak, afirmou nesta sexta-feira que está em andamento a próxima etapa do resgate de civis da siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, no leste do país.

"Os resultados serão comunicados mais adiante", disse o representante do governo liderado por Volodymyr Zelensky, em mensagem difundida através da plataforma Telegram, segundo informam as agências locais de notícias "Ukrinform" e "Unian".