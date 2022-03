O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, afirmou nesta segunda-feira que a resistência de Mariupol, no sudeste do país, está "salvando" outras cidades, como Kiev, Dinpro e Odessa, do aumento de uma ofensiva das tropas russas.

"Os heroicos defensores de Mariupol estão exercendo um papel muito importante na destruição dos planos do inimigo e na melhora de nossa defesa", disse o integrante do governo liderado por Volodymyr Zelensky.