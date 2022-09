Lviv (Ucrânia), 12 set (EFE). As tropas ucranianas libertaram da ocupação russa cerca de 500 quilômetros quadrados de território no sul do país, conforme informou nesta segunda-feira Nataliya Humenyuk, chefe do centro de imprensa de coordenação conjunta das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia.

A representante do corpo militar indicou que, nas últimas duas semanas, as tropas mataram mais de 1.800 "invasores russos no sul da Ucrânia" e libertaram uma superfície de quase 500 quilômetros quadrados", segundo informa a agência de notícias "Ukrinform".