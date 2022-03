O assessor da Presidência da Ucrânia Mikhail Podoliak informou que um acordo sobre um cessar-fogo humanitário temporário foi alcançado nas negociações desta quinta-feira com a Rússia.

"As partes chegaram a um entendimento sobre a criação conjunta de corredores humanitários com um cessar-fogo temporário", afirmou ele em seu canal no Telegram.