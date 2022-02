O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, negou nesta segunda-feira existirem sinais de uma desmobilização militar da Rússia e garantiu que o país vizinho mantém quase 150 mil homens na fronteira, em tropas de terra, céu e mar.

"As tropas russas somam 127 mil homens no componente terrestre e 147 mil se incluem o marinho e o aéreo. Não vemos uma retirada e, tão pouco, podemos falar de uma redução desses números", indicou o integrante do governo ucraniano.