O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assegurou na noite desta segunda-feira que, durante o mês de setembro, as Forças Armadas ucranianas já liberaram "mais de 6.000 quilômetros quadrados de território" no leste e no sul do país.

"A movimentação de nossas tropas continua", declarou Zelensky em seu habitual discurso noturno.