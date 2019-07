A Ucrânia libertou nesta quinta-feira os tripulantes do petroleiro com bandeira russa capturado pelas forças de segurança ucranianas em um porto do mar Negro, segundo informaram fontes diplomáticas russas.

O porta-voz da embaixada russa em Kiev, Denis Gorenko, confirmou à agência de notícias "Interfax" que os tripulantes voltam à Rússia, enquanto o petroleiro Nika Spirit permanecerá sob custódia no porto ucraniano de Izmail, na região de Odessa.