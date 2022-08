A rua Deribasivska, em Odessa, é comparada com um cartão postal do mesmo local antes da guerra. EFE/Arquivo

O Ministério da Cultura e Informação da Ucrânia solicitará que a cidade de Odessa seja incluída na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco que por sua vez irá implementar novas medidas para proteger o patrimônio da cidade, bem como em Lviv, no oeste do país.

Em comunicado, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura recordou que desde o início da guerra, em fevereiro, implementou medidas de emergência a favor da defesa da educação, cultura, informação e comunicação com um investimento de cerca de US$ 7 milhões.