A Ucrânia se comprometeu a usar mísseis de longo alcance enviados pelos Estados Unidos apenas para se defender, e não para atacar alvos em território russo, disse nesta quarta-feira o secretário de Estado americano, Antony Blinken:

"É a Rússia que está atacando a Ucrânia, não o contrário. A melhor maneira de conter a escalada é acabar com a agressão e a guerra", disse Blinken em uma entrevista coletiva ao lado do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, no Departamento de Estado dos EUA.