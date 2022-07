Os gritos em homenagem ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, por parte de torcedores do Fenerbahçe durante a partida de ontem contra o Dínamo de Kiev, em Istambul, pela fase classificatória da Liga dos Campeões, provocaram protestos da embaixada da Ucrânia na Turquia.

"O futebol é um jogo justo. Ontem, o Dínamo de Kiev foi mais forte. Me entristeci ao ouvir as palavras de apoio dos torcedores do Fenerbahçe ao assassino e agressor russo que bombardeia nosso país", escreveu no Twitter o embaixador ucraniano, Vasyl Bodnar.