A Ucrânia reivindicou nas negociações com a Rússia, sobre o estabelecimento da neutralidade para o país, um modelo próprio, que não seja baseado nos de Áustria e Suécia, que contam com exército, mas não fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"O modelo de neutralidade da Ucrânia só pode ser ucraniano", garantiu nesta quarta-feira Mikhail Podoliak, assessor do gabinete do presidente Volodymyr Zelensky e integrante da delegação que está estabelecendo conversações com Moscou, segundo indicou a agência de notícias "Interfax-Ukraine".