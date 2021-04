A Ucrânia está melhor equipada do que há sete anos para uma eventual guerra com a Rússia pelo controle da região de Donbass, mas de qualquer forma seus cidadãos estão se preparando para o pior após o aumento da presença militar russa na fronteira.

"Tenho recebido muitos pedidos nos últimos dias. Os médicos da linha de frente estão me pedindo para enviar mais suprimentos para estarem preparados em caso de possíveis ataques", disse Irina Guk, uma voluntária que tem ajudado as Forças Armadas ucranianas com kits de primeiros socorros desde 2014, à Agência Efe.