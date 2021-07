O alto representante de Política Externa da União Europeia (UE) , Josep Borrell, disse nesta quarta-feira que ficou "chocado" com o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, e sua esposa, e advertiu que isso poderia promover uma "espiral da violência" no país.

"Chocado com o assassinato do presidente haitiano, Jovenel Moise, e sua esposa. Nós nos conhecemos em um fórum há apenas três semanas", comentou Borrell em sua conta no Twitter.