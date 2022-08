A Comissão Europeia (CE) anunciou nesta segunda-feira que está trabalhando em uma "intervenção de emergência" e uma reforma estrutural do mercado de energia elétrica, tendo em vista que o modelo atual foi projetado sob circunstâncias que não se aplicam mais.

"A alta dos preços da energia elétrica está destacando as limitações de nosso atual projeto de mercado", reconheceu a presidente do órgão executivo da União Europeia (UE), Ursula Von der Leyen, em discurso no Fórum Estratégico realizado na cidade de Bled, na Eslovênia.