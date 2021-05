A União Europeia aprovou formalmente nesta quinta-feira a reabertura de suas fronteiras a viajantes que tenham sido vacinados com um dos medicamentos aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ou provenientes de países com uma incidência acumulada de 75 casos por 100.000 habitantes.

Para poder entrar na UE, as pessoas terão de ter sido vacinadas pelo menos 14 dias antes, de acordo com a decisão anunciada ontem e formalmente adotada hoje, e as imunizações com vacinas autorizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), incluindo a vacina chinesa Sinopharm, também serão aceitas.