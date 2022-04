A União Europeia aprovou nesta quarta-feira a liberação de mais 500 milhões de euros para financiar o envio de armas para a Ucrânia, portanto, desde o início da invasão russa, os países europeus já destinaram 1,5 bilhão de euros para esse objetivo.

O dinheiro vem do Fundo Europeu de Apoio à Paz (FEAP), que é financiado por contribuições dos Estados-membros fora do orçamento do bloco comunitário e servirá para financiar a entrega de armas letais para fins defensivos, bem como equipamentos de proteção para o exército ucraniano, combustível e kits de primeiros socorros.