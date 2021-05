Os líderes da União Europeia (UE) aprovaram novas sanções contra Belarus nesta segunda-feira, após o pouso forçado do voo da Ryanair - no qual viajava o jornalista Roman Protasevich - no aeroporto de Minsk e pediram a "libertação imediata" do profissional, que foi preso no domingo.

Entre as sanções adotadas, as companhias aéreas de Belarus estão proibidas de acessar o espaço aéreo do bloco e de aterrissar em aeroportos da UE. As companhias europeias foram aconselhadas a evitar sobrevoar o país.