O risco de transmissão generalizada do novo coronavírus nas próximas semanas no Espaço Econômico Europeu é de "moderado a alto", alertou nesta segunda-feira o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, sigla em inglês) da União Europeia.

A agência baseia sua estimativa no número crescente de países onde houve contágio generalizado em todo o mundo, incluindo a Europa, e que por sua vez exportaram casos para áreas anteriormente não afetadas.

"As medidas de controle usadas até agora só foram capazes de desacelerar, mas não impedir a extensão", afirmou o ECDC, através de um comunicado.

O fato de haver muitos casos com sintomas leves também contribui para aumentar o risco, pois as pessoas nem sempre estão conscientes do seu potencial de contágio, como evidenciado pelo fato de várias pessoas afetadas terem procurado cuidados médicos, infectando, por sua vez, os profissionais de saúde.

Áreas que permaneceram livres do vírus também registraram casos positivos de pessoas que não viajaram para países onde ocorreu a transmissão comunitária, informou a agência.

"As medidas atuais podem não ser mais um remédio eficaz. Se isso ocorrer, devem ser tomadas ações para preparar uma estratégia de mitigação que inclua esforços coordenados para proteger a saúde dos cidadãos", afirmou o comunicado.

O ECDC enfatiza que um aumento significativo nos casos de Covid-19 teria um alto impacto nos sistemas públicos de saúde, o que exigiria recursos adicionais, situação que pioraria se um número significativo de profissionais de saúde fosse infectado.

O novo surto de coronavírus na China até agora causou 89.068 casos de infecção, 2.199 deles no Espaço Econômico Europeu, Reino Unido, Suíça, San Marino e Mônaco; e um total de 3.046 mortos, 38 nesses mesmos países.