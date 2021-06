O Conselho da União Europeia (UE), órgão no qual estão representados os países do bloco, incluiu os Estados Unidos e outras 12 nações na lista de Estados seguros do ponto de vista epidemiológico, cujos cidadãos podem viajar para o território comunitário a turismo e não apenas por razões essenciais.

A proposta de acrescentar os EUA foi levantada por Portugal, país que preside o Conselho neste semestre, e foi aprovada na quarta-feira em uma reunião dos embaixadores dos Estados-membros da UE.