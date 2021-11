As eleições marcadas para o próximo domingo na Nicarágua são "completamente falsas" e nenhum "resultado legítimo" pode ser esperado delas, afirmou nesta terça-feira em Lima, capital do Peru, o alto representante da União Europeia (UE) para a Política Externa, Josep Borrell.

Em encontro com a imprensa estrangeira no Peru, onde chegou ontem em sua primeira visita à América Latina desde a posse, Borrell indicou que a situação no país da América Central é "uma das mais graves atualmente" em todo o continente, e uma preocupação ainda maior para a Europa do que as próximas eleições locais e regionais que ocorrerão na Venezuela.