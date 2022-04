A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta segunda-feira que a União Europeia (UE) vai cooperar com a Ucrânia nas tarefas de investigação e recolha de provas em áreas como Bucha, onde foram descobertos no último final de semana massacres de civis após a partida de tropas russas, e onde Bruxelas se ofereceu para enviar investigadores.

"A UE criou uma equipe de investigação conjunta com a Ucrânia para recolher provas e investigar crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A UE está disposta a reforçar este esforço enviando equipes de investigação no terreno para apoiar o Ministério Público ucraniano. A Eurojust e a Europol estão prontas para ajudar", disse von der Leyen, em um comunicado após conversar por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.