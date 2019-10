25 out 2019

EFE Bruxelas 25 out 2019

A União Europeia (UE) não fechou nesta sexta-feira um acordo sobre quanto durará a nova prorrogação do prazo de saída do Reino Unido do bloco, motivo pelo qual os embaixadores dos 27 Estados-membros voltarão a se reunir na semana que vem.

Os diplomatas dos países que permanecerão na UE após o Brexit, que se encontraram nesta manhã para abordar a questão, devem se reunir novamente na segunda ou na terça-feira para tomar uma decisão sobre a duração da extensão, segundo fontes do bloco.