As autoridades farmacêuticas da Bélgica e da Holanda, responsáveis pela liberação dos lotes da vacina da Janssen na União Europeia (UE), descartaram frascos de doses do imunizante desta farmacêutica contra a covid-19, pois sua substância ativa foi produzida ao mesmo tempo que outro lote contaminado com materiais de outra vacina produzida nos Estados Unidos.

De acordo com confirmação feita nesta sexta-feira pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês), as autoridades europeias estão "cientes" de que um lote do princípio ativo da vacina da Janssen contra a covid-19 havia sido contaminado com materiais de outra vacina produzida no mesmo local, em uma fábrica em Maryland, nos EUA, de propriedade da Emergent BioSolutions.