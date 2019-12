A União Europeia (UE) disse nesta quinta-feira, após a vitória esmagadora de Boris Johnson nas eleições antecipadas do Reino Unido, que está pronta para os próximos passos do Brexit, principal proposta de campanha do primeiro-ministro do Partido Conservador, que terá maioria absoluta na Câmara dos Comuns.

"Estamos prontos para os próximos passos. Veremos se é possível que o parlamento britânico aceite o acordo de saída", disse em entrevista coletiva o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, após a conclusão do primeiro dia da cúpula de líderes da UE na Bélgica.

"Se for esse o caso (a aprovação do acordo), estamos prontos para dar os seguintes passos, pensados para garantir a unidade, a transparência e para tentar manter uma cooperação estreita com o Reino Unido", completou o ex-primeiro-ministro belga.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, preferiu esperar o resultado final das eleições para parabenizar o vencedor. No entanto, disse que pretende conversar imediatamente com o novo primeiro-ministro do Reino Unido.

A política alemã também disse que a EU está preparada para negociar o que seja necessário com o governo britânico. Amanhã, os líderes do bloco reunidos em Bruxelas discutirão mais uma vez o Brexit.

Com a projetada vitória de Johnson com maioria absoluta na Câmara dos Comuns, o primeiro-ministro deve conseguir aprovar com facilidade o acordo do Brexit negociado por ele com a UE. O pacto firmado por sua antecessora no cargo, Theresa May, foi negado três vezes pelos parlamentares no plenário. EFE

mb-lpc/lvl