A Comissão Europeia (CE) lembrou nesta segunda-feira, diante das informações que mostram um aumento do desmatamento na Amazônia, que o acordo de associação com o Mercosul, que envolve o cumprimento dos compromissos climáticos do Acordo de Paris, ainda não entrou em vigor.

"Lembramos que o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) ainda não está em vigor", disse o porta-voz comunitário de Agricultura e Comércio, Daniel Rosario, durante a entrevista coletiva diária da CE.