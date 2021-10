O alto representante da União Europeia (UE) para Política Exterior, Josep Borrell, e o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Euclides Acevedo, se reuniram nesta quinta-feira e defenderam uma colaboração próxima para conseguir, em 2022, a ratificação do acordo entre o bloco europeu e o Mercosul.

"A União Europeia espera trabalhar em estreita colaboração com o Paraguai, durante seu período na presidência do Mercosul no próximo ano, com intuito de concluir o acordo de associação", disse Borrell a Acevedo, segundo divulgou o Serviço Europeu de Ação Exterior.