A União Europeia (UE) é a principal financiadora da guerra russa na Ucrânia, uma vez que adquiriu 54% de todos os combustíveis fósseis exportados pela Rússia desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, segundo revelou nesta terça-feira um relatório do Centro para Pesquisa sobre Energia e Ar Limpo (CREA).

De acordo com esta organização com sede na Finlândia, a Rússia arrecadou com a exportação de combustíveis fósseis 158 bilhões de euros durante os primeiros seis meses da guerra na Ucrânia (de 24 de fevereiro a 24 de agosto), dos quais a UE importou cerca de 85,1 bilhões.