A União Europeia (UE) aumentará o orçamento de ajuda para o Afeganistão durante este ano de 57 milhões de euros (R$ 358,9 milhões) para mais de 200 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão), segundo informou nesta terça-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A chefe do Executivo do bloco comunitário escreveu no Twitter que anunciará oficialmente a elevação do montante de apoio humanitário dos países membros da UE na reunião virtual do G7, que acontecerá ainda hoje, tendo como tema central a situação do país asiático após a tomada de poder dos talibãs.