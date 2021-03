A presidência portuguesa da União Europeia (UE) disse nesta terça-feira estar confiante em conseguir "esclarecimentos" sobre o compromisso dos países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) com a sustentabilidade ambiental e climática, no quadro do acordo comercial celebrado entre os dois blocos, ainda pendente de ratificação.

"Acho que precisamos de alguns esclarecimentos. Esses esclarecimentos são possíveis, são viáveis e os contatos que já fiz com meus congêneres do Mercosul e da região, e também com os Estados-membros da União Europeia, levam-me a pensar que estes esclarecimentos que podem fazer", declarou o ministro das Relações Exteriores português, Augusto Santos Silva, cujo país detém a presidência rotativa do Conselho da UE.