O diretor-geral do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) para as Américas, Brian Glynn. EFE/Arquivo

A União Europeia (UE) estabeleceu como prioridade conseguir avanços no acordo de livre comércio que discute com o Mercosul, a fim de recuperar terreno contra a China na América Latina, e espera que o resultado das eleições presidenciais no Brasil ajude nesse sentido.

O tema foi discutido nesta terça-feira em uma reunião da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Europeu com a presença do diretor-geral do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) para as Américas, Brian Glynn.