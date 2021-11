A União Europeia (UE) contribuirá com 1 bilhão de euros (R$ 6,57 bilhões) para a iniciativa global de frear o desmatamento até 2030, segundo anunciou nesta terça-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante a COP26.

A chefe do Executivo do bloco comunitário destacou que cerca de uma centena de países estão unidos para preservar "os pulmões do planeta".