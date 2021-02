A União Europeia (UE) recebeu até agora um total de 18,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, incluindo 17,6 milhões que correspondem ao medicamento Pfizer-BioNTech e 854 mil da Moderna.

Além disso, a Comissão Europeia (CE) espera que a Pfizer e a Moderna, cujas vacinas têm se mostrado as mais eficazes com taxas em torno de 95%, entreguem 500 milhões de doses à UE até outubro próximo, o que significaria medicamentos para cerca de 67% da população adulta do bloco.