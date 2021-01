A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (CE), lamentou nesta quarta-feira o que definiu como "falta de clareza" da farmacêutica AstraZeneca - que produz uma vacina contra a covid-19 em conjunto com a Universidade de Oxford - quanto ao cronograma previsto para a entrega dos imunizantes aos países do bloco, mas disse ter percebido um "tom construtivo" em uma reunião com a empresa.

No encontro, de quase três horas de duração, as partes tentaram resolver a controvérsia surgida na última sexta-feira, quando a AstraZeneca anunciou que iria reduzir o número de doses que havia pactuado com a UE.