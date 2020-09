O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) da União Europeia segue com a recomendação de manter 14 dias de quarentena para aqueles que estiveram em contato com alguém que testou positivo para Covid-19, de acordo com a última análise de risco sobre o novo coronavírus publicado nesta quinta-feira.

"A quarentena de 14 dias é recomendada para pessoas que tiveram contato com casos confirmados de SARS-CoV-2. Isso pode ser reduzido para 10 dias após a exposição, caso um teste de PCR no 10º dia der negativo", diz o comunicado.