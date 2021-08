A União Europeia (UE) apelou às autoridades do Afeganistão nesta quarta-feira para "garantirem a proteção" das mulheres e jovens afegãs, bem como o seu direito à educação, trabalho e liberdade de circulação.

Na declaração assinada em conjunto com quase 20 outros países, o bloco comunitário destacou que as mulheres e meninas afegãs, "como todo o povo afegão", merecem viver com "segurança e dignidade", alertando que qualquer forma de "discriminação e abuso" deve ser evitado.