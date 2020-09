Imagem do embaixador da UE no Brasil, Ignacio Ybáñez. EFE/ Fernando Bizerra

O embaixador da União Europeia (UE) no Brasil, o espanhol Ignacio Ybáñez, pediu que sejam evitadas "interpretações nacionalistas" no debate sobre a proteção ambiental e disse à Agência Efe que tanto a indústria quanto a agricultura do país estão conscientes da importância da sustentabilidade.

"Nos debates sobre sustentabilidade é errado optar por interpretações nacionalistas ou de todos contra um. Há uma preocupação ambiental que é internacional. E, na Europa, é muito forte", disse Ybáñez ao ser perguntado sobre se um possível boicote da UE aos produtos brasileiros devido à falta de garantias ambientais tem incomodado o país sul-americano.