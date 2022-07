A Comissão Europeia (CE) pediu nesta quarta-feira que os países do bloco reduzam o consumo de gás em 15% a partir de 1º de agosto e até 1º de abril de 2023 com medidas de economia em residências, empresas e no setor público, como preparação para um possível corte no abastecimento por parte da Rússia no contexto da guerra na Ucrânia.

O plano, chamado "Economize Gás para um Inverno Seguro", pede aos governos europeus que lancem campanhas para economia no uso de calefação por parte de consumidores domésticos ou de empresas e deem incentivos para que a indústria utilize combustíveis alternativos sempre que possível, entre outras medidas.