A União Europeia (UE) reiterou nesta terça-feira que tem como preferência negociar com os Estados Unidos em vez de impor as sanções comerciais de até US$ 4 bilhões autorizadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) por ajuda ilegal do país à fabricante aeroespacial Boeing.

"A UE se comprometerá novamente com os EUA de forma positiva e construtiva para decidir sobre os próximos passos. Nossa preferência é por um acordo negociado. Caso contrário, seremos forçados a defender nossos interesses e responder de forma proporcional", disse Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia (CE) e chefe da área de Comércio, em mensagem no Twitter.