A União Europeia começou a aplicar novas regras para certificados digitais de vacinação contra a covid-19 a partir desta segunda-feira, propondo uma data de validade de nove meses após ser completado o esquema vacinal original (sem dose de reforço), embora alguns países já tenham anunciado períodos de validade inferiores.

"De acordo com essas novas regras, os Estados-membros devem aceitar certificados de vacinação por um período de 270 dias (nove meses) a partir do fim do cronograma inicial de vacinação", disse a Comissão Europeia (órgão executivo da UE) em um comunicado.