A União Europeia rejeitou nesta terça-feira o pedido do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de eliminar a chamada salvaguarda irlandesa, o principal empecilho para as negociações do Brexit, e o acusou de não oferecer solução para evitar uma fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte.

"A salvaguarda é uma segurança para evitar uma fronteira dura na ilha da Irlanda, a menos que se ache uma alternativa. Aqueles que estão contra a salvaguarda e que não propõem alternativas realistas, apoiam de fato o restabelecimento de um fronteira. Inclusive, não admitem isso", escreveu no Twitter o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.