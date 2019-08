A União Europeia (UE) mostrará novamente na cúpula do G7, em Biarritz, na França, o repúdio à guerra comercial empreendida pelo governo dos Estados Unidos, que quebrou o consenso tradicional entre as grandes potências e cada vez mais pesa sobre a economia da Europa.

A direção do bloco não espera "grandes progressos" no encontro de líderes do G7 - que não abordará o acordo negociado entre Washington e a UE - e tem como um dos objetivos ouvir em primeira mão as impressões do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a economia.